Источник материала: Новости Волковыска

⚡ С 27 декабря 2019-го по 7 января 2020-го ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвость – норма на дорогах». Особое внимание сотрудники ГАИ уделят нетрезвым участникам дорожного движения: водителям и пешеходам❗

Дело в том, что в период новогодних и рождественских праздников на дороге происходит больше всего нарушений, которые приводят к ДТП. Гланая задача – задерживать нетрезвых участников дорожного движения, которые нарушают ПДД.

За нарушение ПДД пешеходом в трезвом виде ему полагается штраф до трех базовых величин. Если нарушение было зафиксировано в состоянии алкогольного опьянения, то нарушителю придется заплатить до пяти базовых величин.

Лишается водительского удостоверения на три года и получает штраф до 100 базовых величин тот водитель, которого впервые поймали за вождением в нетрезвом виде.

Если нарушение было зафиксировано повторно, то это уже уголовная ответственность. Транспортное средство конфискуют, лишают прав. Нарушителю также грозит штраф до 1000 базовых величин.

Также Госавтоинспекция рекомендует всем желающим посетить праздничные мероприятия на личном транспорте заранее посмотреть в интернете маршрут. Спланировать поездку, чтобы оставить транспорт в разрешенных местах, и не омрачать себе праздники, если эвакуатор увезет машину.