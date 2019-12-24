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В Полоцком районе в результате дорожной аварии погиб 17-летний парень

25.12.2019 11:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцком районе в результате дорожной аварии погиб 17-летний парень
Следственный комитет РБ

Как стало известно, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Полоцком районе утром 25 декабря. По предварительной информации, двое молодых людей и две девушки ехали на BMW по трассе «Витебск - Полоцк - граница Латвии».

В Полоцком районе в результате дорожной аварии погиб 17-летний парень Авария в Ивацевичском районе: погибли две девушки

Как передает Следственный комитет, на 117-м км водитель не справился с управлением и съехал в кювет, машина врезалась в дерево. В результате аварии смертельные травмы получил 17-летний пассажир. Он скончался на месте. Остальные пассажиры и водитель госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы.

 
Теги: Витебск
 
 
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