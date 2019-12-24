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Главный нарколог назвал самый «безопасный» алкогольный напиток
25.12.2019 11:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ria.ru
Евгений Брюн, являющийся главным наркологом российского минздрава, рассказал, что можно выпить за новогодним столом и не опасаться последствий.
По заявлению Брюна, это сухое белое вино, сообщает
Напомним, ранее были названы
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Евгений Брюн, являющийся главным наркологом российского минздрава, рассказал, что можно выпить за новогодним столом и не опасаться последствий.
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