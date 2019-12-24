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Главный нарколог назвал самый «безопасный» алкогольный напиток

25.12.2019 11:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Главный нарколог назвал самый «безопасный» алкогольный напиток

фото: ria.ru

Евгений Брюн, являющийся главным наркологом российского минздрава, рассказал, что можно выпить за новогодним столом и не опасаться последствий.

По заявлению Брюна, это сухое белое вино, сообщает Интерфакс. Причем о «безопасности» напитка может идти речь, если вы ограничились 1-2 бокалами за ночь и при этом не сидели мешком за столом, а были достаточно активны – танцевали, гуляли и т.д.

Также нарколог предостерег от «повышения градуса» после того, как выпит традиционный бокал шампанского. Это способ, по определению Брюна,  «достаточно смертельный». На фоне употребления газированных напитков крепкий алкоголь гораздо скорее всасывается. Как следствие – сильное опьянение.

Напомним, ранее были названы самые опасные алкогольные напитки, а также диета, которая позволяет много есть и при этом худеть.

 
 
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Евгений Брюн, являющийся главным наркологом российского минздрава, рассказал, что можно выпить за новогодним столом и не опасаться последствий.
 
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