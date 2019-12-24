ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиционеры переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и водили с детьми хоровод у ёлки

25.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

УВД Брестского облисполкома в очередной раз принимает участие в республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Сегодня сотрудники управления охраны правопорядка и профилактики, а так же отделения информации и общественных связей посетили районный социально-педагогический центр в деревне Пелище Каменецкого района, чтобы поздравить воспитанников с наступающим Новым годом. Каждый визит милиционеров становится для детей настоящим праздником.

Милиционеры переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и водили с детьми хоровод у ёлки


Правоохранители подготовили для воспитанников театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, которые напомнили детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и вручили им световозвращающие элементы.

Милиционеры переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и водили с детьми хоровод у ёлки


Совместный хоровод со сказочными героями стал главной частью мероприятия, в котором дети принимали участие весело и с интересом.

Милиционеры переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и водили с детьми хоровод у ёлки

На этом праздник не закончился, и воспитанники с удовольствием рассказали стихотворения Деду Морозу. После чего милиционеры вручили детям новогодние подарки.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  УВД Брестского облисполкома в очередной раз принимает участие в республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Сегодня сотрудники управления...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стоит изменить расчеты». Эксперт о том, какие выплаты нужно отвязать от бюджета прожиточного минимума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика