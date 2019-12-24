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Милиционеры переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и водили с детьми хоровод у ёлки
25.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
УВД Брестского облисполкома в очередной раз принимает участие в республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Сегодня сотрудники управления охраны правопорядка и профилактики, а так же отделения информации и общественных связей посетили районный социально-педагогический центр в деревне Пелище Каменецкого района, чтобы поздравить воспитанников с наступающим Новым годом. Каждый визит милиционеров становится для детей настоящим праздником.
На этом праздник не закончился, и воспитанники с удовольствием рассказали стихотворения Деду Морозу. После чего милиционеры вручили детям новогодние подарки.
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УВД Брестского облисполкома в очередной раз принимает участие в республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Сегодня сотрудники управления...
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