Милиционеры переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и водили с детьми хоровод у ёлки

Источник материала: Виртуальный Брест

УВД Брестского облисполкома в очередной раз принимает участие в республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Сегодня сотрудники управления охраны правопорядка и профилактики, а так же отделения информации и общественных связей посетили районный социально-педагогический центр в деревне Пелище Каменецкого района, чтобы поздравить воспитанников с наступающим Новым годом. Каждый визит милиционеров становится для детей настоящим праздником.







Правоохранители подготовили для воспитанников театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, которые напомнили детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и вручили им световозвращающие элементы.







Совместный хоровод со сказочными героями стал главной частью мероприятия, в котором дети принимали участие весело и с интересом.





На этом праздник не закончился, и воспитанники с удовольствием рассказали стихотворения Деду Морозу. После чего милиционеры вручили детям новогодние подарки.