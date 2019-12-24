Дождь и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 декабря

Температура воздуха в течение суток составит от 1 до 6 градусов тепла.
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25.12.2019 14:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха в течение суток составит от 1 до 6 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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