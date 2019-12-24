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Дождь и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 декабря

25.12.2019 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дождь и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 декабря
Фото из открытых источников

Дождь и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 26 декабря В Беларуси к выходным похолодает
В четверг, 26 декабря, временами на большей части Беларуси пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от 1 до 6 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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