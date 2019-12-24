Белорусская таможня пополнила бюджет на 4,2 миллиарда долларов

Источник материала: Ежедневник





Государственный таможенный комитет выполнил задание по наполнению бюджета в 2019 году на 101,7%.

Как сообщила пресс-служба ГТК, доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части республиканского бюджета уже выполнены на 101,7%.

По состоянию на 24 декабря сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 8,8 млрд рублей или 4,2 млрд долларов в эквиваленте.