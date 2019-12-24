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Белорусская таможня пополнила бюджет на 4,2 миллиарда долларов
25.12.2019 14:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Государственный таможенный комитет выполнил задание по наполнению бюджета в 2019 году на 101,7%.
Как сообщила пресс-служба ГТК, доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части республиканского бюджета уже выполнены на 101,7%.
По состоянию на 24 декабря сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 8,8 млрд рублей или 4,2 млрд долларов в эквиваленте.
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Государственный таможенный комитет выполнил задание по наполнению бюджета в 2019 году на 101,7%.
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