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Белорусская таможня пополнила бюджет на 4,2 миллиарда долларов

25.12.2019 14:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусская таможня пополнила бюджет на 4,2 миллиарда долларов

Государственный таможенный комитет выполнил задание по наполнению бюджета в 2019 году на 101,7%.

Как сообщила пресс-служба ГТК, доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части республиканского бюджета уже выполнены на 101,7%.

По состоянию на 24 декабря сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 8,8 млрд рублей или 4,2 млрд долларов в эквиваленте.

 
 
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Государственный таможенный комитет выполнил задание по наполнению бюджета в 2019 году на 101,7%.
 
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