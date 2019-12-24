Источник материала: Tut.by

Сергей Михалок впервые показал музыкантов своей группы Drezden. Live-видео на трек «Электромонголы», в котором и снялись участники коллектива в полном составе, появилось на YouTube-канале Brutto Nostra.

«Электромонголы» — сингл с дебютного альбома Drezden, который был выпущен в сентябре 2018 года. Cозданием live-видео занималась белорусская команда Krok Films, а местом съемки стал минский магазин-музей «Б/Уржуазные Ценности». Он принадлежит дизайнеру Артуру Вакарову, создателю логотипов Drezden и Brutto.

Из видео поклонники группы узнали, что за ударные в коллективе отвечает Денис Шуров, за бас-гитару — Алесь-Франтишек Мышкевич, который в этом году присоединился также и к группам Ляпис-98 и BRUTTO. Гитару и сэмплер в Drezden доверили Павлу Величко, а Павел Михалок стал за синтезаторы и клавиши.

Именно в таком составе во главе с Сергеем Михалком группа даст первый концерт 23 февраля в минском Falcon Club .

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