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Сергей Михалок впервые показал музыкантов своей группы Drezden
Источник материала: Tut.by
Сергей Михалок впервые показал музыкантов своей группы Drezden. Live-видео на трек «Электромонголы», в котором и снялись участники коллектива в полном составе, появилось на YouTube-канале Brutto Nostra.
«Электромонголы» — сингл с
Из видео поклонники группы узнали, что за ударные в коллективе отвечает Денис Шуров, за бас-гитару — Алесь-Франтишек Мышкевич, который в этом году присоединился также и к группам Ляпис-98 и BRUTTO. Гитару и сэмплер в Drezden доверили Павлу Величко, а Павел Михалок стал за синтезаторы и клавиши.
Именно в таком составе во главе с Сергеем Михалком группа даст первый концерт
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Сергей Михалок впервые показал музыкантов своей группы Drezden. Live-видео на трек «Электромонголы», в котором и снялись участники коллектива в полном составе,...
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