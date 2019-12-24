В Непале задержали 21-летних беларусов, которые везли партию кокаина в Гонконг

Источник материала: KYKY

В Международном аэропорту Катманду (Непал) задержали четверых иностранцев. Среди них – двое беларусов: 21-летние Павел Васильев и Алина Алдошина. Парень и девушка пытались провезти шесть килограммов кокаина – по три килограмма на каждого, передает издание The Himalayan Times.

На допросе выяснилось, что наркотики беларусам передали мужчины из Боливии. Все они не были знакомы раньше. Позже парень и девушка признались наркополицейским, что следовали указаниям руководства, которое дало примерное описание внешности боливийцев.

Мужчины из Боливии прилетели в Катманду из Бразилии 19 декабря, а Васильев и Алдошина – из Беларуси через Турцию в тот же день. Они встретились в отеле, и боливийцы отдали парню и девушке партию кокаина, чтобы те везли ее дальше.

Беларусы собирались лететь в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways. Но во время рентгеновского скрининга чемоданов сотрудники аэропорта нашли наркотики. Кокаин, по довольно известной схеме, спрятали в подкладках восьми зимних курток.

The Himalayan Times пишет, что беларусы и боливийцы входят в состав бразильской преступной группировки, которая занимается контрабандой кокаина по всеми миру. Кокаин, как известно, – наркотик для богатых, поэтому Непал в этой схеме – транзитная страна: из-за высокой цены у жителей просто нет денег на его покупку.