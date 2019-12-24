Пушки в помощь. Как подготовить лыжную трассу, если нет снега?

Источник материала: Аргументы и факты

Погодные условия последних лет привели к тому, что сезон на белорусских горнолыжных курортах сократился до одного-двух месяцев. Нелегко приходится спортсменам и организаторам соревнований по зимним видам спорта. А ведь у нас в стране запланированы крупные турниры по фристайлу, биатлону…

На помощь приходят снежные пушки. О том, как происходит подготовка снежных трасс в условиях отсутствия натурального снега, – в материале «АиФ».

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Наличие снежной пушки еще не означает решения снежных проблем. Многое зависит от условий снегообразования. Среди важнейших параметров – температура окружающей среды, температура воды и относительная влажность.

Ранее заместитель директора горнолыжного центра «Солнечная долина» в Минске Вячеслав ЮДИН отмечал, что их оборудование создает искусственный снег при температуре воздуха минус 4 градуса и ниже. Иначе «выплевывает» воду. Чтобы запустить учебный склон в «Солнечной долине», «пушки» должны работать как минимум четыре дня.

Однако условия работы пушки зависят и от ее функционала. В целом специалисты отмечают, что при относительной влажности 30% некоторые снежные пушки возможно запускать при температуре воздуха -1°С. Такие условия считаются относительно хорошими для снегообразования. Если же температура падает ниже -6°С, то можно делать снег и при относительной влажности 100%. А при температуре ниже -10°С на влажность внимания можно не обращать.



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ВЛАЖНЫЙ ТЕРМОМЕТР

Чтобы учесть эти факторы, при оснежении используют так называемый «влажный термометр». Показания влажного термометра– это температура микрокапель, выходящих из форсунок снегогенератора, которая достигается при завершении всех теплообменных процессов с окружающей средой.

Минимальная температура влажного термометра, при которой может работать снежная пушка, – около -3°С. При этом понятно, что при более низких температурах воздуха и воды затраты на производство искусственного снега с помощью снежной пушки уменьшаются.

Предположим, нам нужно оснежить трассу шириной 6 метров и высотой снежного покрова около 30 см с учетом потерь во время оснежения с плотностью снега 410 кг/м³. При температуре влажного термометра -3°С и температуре воды +2,5°С за 10 часов работы можно оснежить около 100 метров трассы. А вот при температуре влажного термометра -10°С при прочих равных – до полукилометра.

ВЫШЕ ПЛОТНОСТЬ

Со стороны процесс снегообразования выглядит примерно так: гигантские вентиляторы распыляют воду, которая на морозе превращается в снег. Вода в снежные пушки обычно попадает с помощью стационарной или передвижной насосной станции из близко расположенных озера, реки, специальных скважин или резервуаров.

В минуту снежная пушка использует в среднем 480-645 л/мин. Вентилятор может выбрасывать водно-воздушную смесь на расстояние до 60 метров. На горнолыжных курортах можно увидеть и другую разновидность снежного оружия – ружья. Отличие их от пушек – в отсутствии вентилятора, из-за чего выброс снега происходит на более малое расстояние.

Интересно, что практически все соревнования по зимним видам спорта проходят на искусственном снегу. Его плотность в 3-5 раз выше, чем натурального покрова. Если бы лыжные или биатлонные гонки проходили исключительно на натуральном снегу, то спортсмены, стартующие в первой стартовой группе, имели бы колоссальное преимущество перед теми, кто убегает на дистанцию в числе последних.