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Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года

25.12.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Заканчивается очередной год, к концу которого принято подводить итоги. И не только радостные. В 2019 году мир искусства, науки потерял многих известных деятелей.

Вспоминаем тех, кого не стало в этом году.

Юлия Началова

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: instagram.com/julianachalova

Певица скончалась 16 марта. Смерть 38-летней Юлии  Началовой стала шоком для коллег и поклонников. За неделю до того, как сердце исполнительницы остановилось, она была госпитализирована, и все это время врачи боролись за ее жизнь – сообщалось, что певица находилась в состоянии искусственной комы и перенесла операцию. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. 

Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой. Она выложила его за 6 дней до смерти (здесь подробнее).  

Децл (Кирилл Толмацкий)

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: instagram.com/juzeppejostko

Известный рэпер скончался в феврале. Музыканта не стало из-за остановки сердца – Децл почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Медики пытались реанимировать артиста, но безрезультатно. Кириллу Толмацкому было 35 лет.

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото  

Алексей Булдаков

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: instagram.com/aleshabuldakov

Народный артист России скончался в апреле в Монголии, где находился на гастролях. Алексею Булдакову было 68 лет. Популярность и народную любовь актеру принесла роль генерала Иволгина в таких фильмах как «Особенности национальной охот» и «Особенности национальной рыбалки».

Марк Захаров

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 годаФото: lenkom.ru

Режиссер умер в возрасте 85 лет. Марк Захаров был художественным руководителем театра «Ленком», народным артистом СССР. Культовыми стали фильмы режиссера – «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым, а также спектакли «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова (читать далее). 

Жорес Алферов

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года

Уроженца Витебска, лауреата Нобелевской премии по физике, которую он получил в 2000 году, не стало в марте. Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Его открытия были первыми шагами к созданию электронных устройств как для космических технологий, так и для бытовых, в том числе и мобильных телефонов и проигрывателей.

Ученый, который любил науку и... Беларусь. О легендарном Жоресе Алферове здесь

Владимир Этуш

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: instagram.com/vakhtangov_theatre

Легендарного актера не стало 9 марта. Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет. Народный артист СССР был участником Великой Отечественной войны, в 1943 году был ранен, после лечения – получил группу инвалидности и был комиссован. На счету актера более 150 ролей в театре и кино. Самыми известными стали работы в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Приключения Буратино».

Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша  

Сергей Доренко

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: instagram.com/rasstriga.pastushok

Журналисту, главному редактору радиостанции «Говорит Москва» было 59 лет. Он умер 9 мая в Москве – Сергей Доренко ехал на мотоцикле по городу. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Алексей Леонов

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: kosmo-museum.ru

Дважды Герой СССР, легендарный космонавт  умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Алексей Леонов первый человек в мире, который вышел в открытый космос. Это произошло в 1965 году. Спустя десять лет он участвовал в первой в истории стыковке кораблей СССР и США в космосе.

Элина Быстрицкая

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: instagram.com/maly_theatre

Актрисе был 91 год. Элины Быстрицкой не стало в апреле. Она скончалась в одной из больниц Москвы, куда была госпитализирована в тяжелом состоянии. Быстрицкая более 60 лет посвятила профессии – играла в театре, снималась в кино. Наиболее известной ролью стала роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон».

Сергей Юрский

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года

Сергей Юрский умер 8 февраля в возрасте 83 лет от остановки сердца. Самыми яркими киноработами актера стали роли в фильмах «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя». На счету Сергея Юрского также десятки ярких театральных работ. В одном из последних интервью актер говорил, что «если человек не чувствует себя одним, а просто чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет».

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского (читать далее).   

Вилли Токарев

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: willitokarev.ru

Певцу было 84 года, он умер в Москве. Известный шансонье стал популярен среди иммигрантов в США, куда переехал в 1970-е. Спустя время артист вернулся в Россию, где продолжил творческую деятельность.

Георгий Данелия

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года

Легендарного режиссера и сценариста, который заставил смеяться и плакать весь Советский Союз, не стало в апреле. Георгию Данелии было 88 лет. Классикой кино стали его работы «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Джентельмены удачи».

Цитаты из фильмов Данелия, которые сразу же с экранов «ушли в народ» 

Олег Молчан

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года

Известного белорусского композитора не стало 26 октября. Олегу Молчану было 54 года. Он скончался после продолжительной болезни. Он был первым музыкальным руководителем «Песняров». Его песни в репертуаре почти каждого знакового белорусского исполнителя. Одной из самых известных песен считается композиция «Малітва» на стихи Янки Купалы, впервые исполненная Владимиром Мулявиным.

«Очень серьезная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана

Карл Лагерфельд

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года
Фото: instagram.com/karllagerfeld

Знаменитому модельеру было 85 лет. Индустрии моды Лагерфельд посвятил более 70 лет и был одним из самых влиятельных людей в этой сфере. Был художественным руководителем моднфх домов Fendi, Chanel. Имел собственный бренд одежды.

Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

Илья Курган

Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года

В августе в возрасте 93 лет скончался белорусский диктор Илья Курган. Он проработал на радио более 40 лет. На радио легендарный диктор пришел в 1949-м. И прошел конкурс 100 человек на место. Долгие годы  Илья Курган был консультантом в Купаловском театре и РТБД. Помогал в работе над голосом многим белорусским ведущим и журналистам.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе (здесь подробнее). 

Люди в материале: Юлия Началова, Децл, Алексей Булдаков, Сергей Доренко, Владимир Этуш, Элина Быстрицкая, Сергей Юрский, Вилли Токарев, Георгий Данелия, Олег Молчан, Марк Захаров, Жорес Алферов, Алексей Леонов, Карл Лагерфельд, Илья Курган
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Заканчивается очередной год, к концу которого принято подводить итоги. И не только радостные. В 2019 году мир искусства, науки потерял многих известных деятелей. ...
 
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