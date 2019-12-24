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«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из самых важных праздников для верующих – Рождество Христово – отмечают сегодня в 100 станах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси также утвержден официальный выходной.
Католические и протестантские церкви, придерживающиеся григорианского календаря, именно 25 декабря идут в храмы, чтобы разделить радость явления миру Спасителя.
Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово именно сегодня, поздравления направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым
Новости Беларуси. Один из самых важных праздников для верующих – Рождество Христово – отмечают сегодня в 100 станах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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