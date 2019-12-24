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Девушку и парня из Беларуси задержали с наркотиками в аэропорту Непала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двух 21-летних граждан Беларуси задержали в Непале за наркотики.
Об этом
Парня и девушку задержали в аэропорту, когда они пытались провезти шесть килограмм кокаина в подкладках зимних курток. Задержанные сообщили полиции, что наркотики были им переданы в отеле двумя боливийцами для контрабанды в Гонконг.
Граждане Боливии прибыли в Катманду 19 декабря из Бразилии через Эфиопию и Индию, белорусы прибыли в тот же день.
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Новости Беларуси. Двух 21-летних граждан Беларуси задержали в Непале за наркотики. Об этом сообщает The Himalayan Times со ссылкой на Бюро по контролю за наркотиками. ...
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