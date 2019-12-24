Просто супер, работать только для того, чтобы оплачивать дорогу на работу. И таких, как я, много.
И. Шороп, читатель «АиФ» в Facebook
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«Просто супер, работать только для того, чтобы оплачивать дорогу на работу»
25.12.2019 14:27 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Просто супер, работать только для того, чтобы оплачивать дорогу на работу. И таких, как я, много.
И. Шороп, читатель «АиФ» в Facebook
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АиФ «Кто больше ездит, тот больше платит. Это будет справедливо» Электрички мимо моего населенного...
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