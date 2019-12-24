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«Просто супер, работать только для того, чтобы оплачивать дорогу на работу»

25.12.2019 14:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Просто супер, работать только для того, чтобы оплачивать дорогу на работу»
АиФ

«Просто супер, работать только для того, чтобы оплачивать дорогу на работу» «Кто больше ездит, тот больше платит. Это будет справедливо»
Электрички мимо моего населенного пункта ходят всего по три в день, до станции пешком – 30 минут, поэтому на работу приходится ездить только на машине. При нынешних доходах половина зарплаты уходит на бензин, а вторую половину хотя забрать на дорожные сборы.

Просто супер, работать только для того, чтобы оплачивать дорогу на работу. И таких, как я, много.

И. Шороп, читатель «АиФ» в Facebook

 
 
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АиФ «Кто больше ездит, тот больше платит. Это будет справедливо» Электрички мимо моего населенного...
 
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