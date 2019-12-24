Источник материала: Новости Волковыска

Гродненским областным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению 35-летнего жителя Волковысского района в убийстве престарелой родственницы.

Преступление было совершено в августе этого года в одной из деревень Волковысского района. Тело 81-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти было обнаружено в ее собственном доме. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан внук потерпевшей, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение убийства.

Он сразу же стал давать признательные показания. Было установлено, что за несколько дней до совершения преступления он освободился из мест лишения свободы, где провел более 12 лет. Все это время его поддерживал самый близкий человек — бабушка, которая передавала ему продукты и переводила деньги. После освобождения внук приехал к ней. Со слов обвиняемого, причиной убийства стал внезапно возникший конфликт, после чего мужчина нанес пожилой женщине смертельные удары ножом и топором. По заключению экспертов, было нанесено не менее 37 травматических воздействий, от которых потерпевшая скончалась. После этого внук забрал из дома бабушки принадлежащие ей и ее сыну вещи, а также 80 рублей, сообщает Гродненская правда.

Обвиняемый признан виновным в убийстве заведомо престарелого, совершенном с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство, и в тайном похищении имущества, совершенном повторно. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного заключения. Приговор с законную силу еще не вступил и может быть обжалован.