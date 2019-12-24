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В этом году зимние каникулы у школьников будут на 3 дня длиннее
Источник материала: Партизан
Зимние каникулы у школьников в этом году будут дольше обычного. По графику они начинаются 26 декабря. Однако с учетом католического Рождества 25 декабря отдых для ребят начнется немного раньше, сообщает
Каникулы продлятся по 11 января — это суббота. Так получается, что из-за выходного дня 25 декабря и воскресенья 12 января школьники будут отдыхать еще три дня.
При этом в Министерстве образования отмечают, что в учреждениях образования необходимо продолжать активную физкультурно-оздоровительную работу и деятельность, направленную на формирование у детей любви к малой родине.
В качестве развлекательных мероприятий на каникулах в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи проходит выставка лучших работ республиканского детского конкурса декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка». В центре также можно будет увидеть интерактивное представление «Главное волшебство Нового года». В Республиканском центре экологии и краеведения пройдут познавательные мастер-классы.
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Зимние каникулы у школьников в этом году будут дольше обычного. По графику они начинаются 26 декабря. Однако с учетом католического Рождества 25 декабря отдых для...
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