ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово

25.12.2019 15:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из самых важных праздников для верующих – Рождество Христово – отмечают 25 декабря в 100 станах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово

Рождество празднуется трижды: на ночной мессе, мессе на заре и дневной. В этот день служба идет во всех костелах Беларуси. Причем празднуется трижды: на ночной мессе, мессе на заре и дневной.

«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым

Само празднование длится восемь дней: с 25 декабря по 1 января. Этот период называется Октавой Рождества. На него приходятся дни памяти апостолов и святых мучеников.

Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово

Праздник светлый, праздник добрый, праздник семейный. Праздник любви, радости, счастья.

Характерным элементом праздника является обычай украшать дом. Рядом с наряженной елью устраивается рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа рядом с лежащим в яслях младенцем Иисусом, вокруг которых помещают фигурки животных.

Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Один из самых важных праздников для верующих – Рождество Христово – отмечают 25 декабря в 100 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
СК возобновил дело об исчезновении Юрия Захаренко 20-летней давности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика