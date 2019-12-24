25 декабря католики и протестанты празднуют Рождество Христово

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ 25 декабря римокатолики, живущие по григорианскому календарю, встретят главный свой праздник – Рождество Христово (у православных это второй по важности праздник после Пасхи). В тот же день рождение Спасителя отмечают протестанты и некоторые православные общины❗

Рождество Христово отмечают все христиане, но делают они это в разные дни. Например, католики и протестанты определяют дату праздника по Григорианскому календарю, который в 1582 году ввел Папа Римский Григорий XIII.

В то же время православные белорусы Рождество отмечают 7 января. Связано это с тем, что Русская православная церковь ведет расчет религиозных событий по Юлианскому календарю. Он был введен в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем.

▶ Главные традиции Рождества

Верующие идут в костелы на Рождественское богослужение, которое состоит из трех служб – в полночь, так называемая Пастирка (в лоне Отца), на рассвете (во чреве Богоматери) и днем (в душах верующих). Каждый католик должен присутствовать на одной из этих служб.

К празднику в храмах и домах католиков устанавливаются своеобразные ясли (вертепы) с фигурками новорожденного Иисуса, Богоматери, Иосифа, ангелов, пастухов, пришедших поклониться младенцу, и животных – быка и осла (начало этому обычаю было положено в V веке).

Еще со средних веков распространен обычай разыгрывать рождественские представления. Сначала они проводились в храмах и служили иллюстрацией к евангельским текстам, а затем переросли в богатое по содержанию и формам театральное действо.





Костелы, дома и улицы украшаются нарядными елками (дань обычаю, зародившемуся у древнегерманских народов, у которых вечнозеленые растения были символами жизни и плодородия) и гирляндами огней, символизирующих свет пришедшего в наш мир Спасителя.

Праздновать Рождество христиане начинают в Сочельник, когда на небе появится первая звезда. Традиционно стол принято украшать хвойными ветками. По народному обычаю, к ужину должно подаваться 12 постных блюд – они символизируют 12 апостолов и 12 месяцев прошедшего и будущего годов.

Но выполнение этого обычая совсем не обязательно. А вот что непременно должно присутствовать на столе, так это кутья и облатки (рождественский хлеб, представляющий собой пластиночки, испеченные из пресного теста с вытесненными на них картинками Рождества Христова).

Праздничные столы, особенно в первый день Рождества, непременно должны быть богатыми: считается, что тогда наступающий год будет благополучным. И конечно, украшением любого рождественского стола на Западе считаются запеченные индейка или утка, а также замечательные десерты – особый пудинг и рулет со сладкой начинкой, украшенный целыми сценками на тему праздника.

Этот рулет, который называется святочным или рождественским поленом, символизирует настоящее полено, которое во многих католических странах сжигается в каминах 6 января, в праздник Богоявления (Эпифании), называемый еще днем «трех королей». Головешки, уголь и зола, оставшиеся от этого полена, используются потом при лечении болезней, в качестве защиты от молнии и как удобрение.

Ну и конечно, на Рождество принято обмениваться подарками, которые кладут под елку или в специальные носки от Санта-Клауса.





Принято у католиков и колядование, но, как правило, поют они в домашнем кругу или ходят с колядками и щедривками к близким друзьям, неся пожелания благодати Божьей. За это хозяева одаривают колядующих небольшими подарками.

Торжества католической церкви продолжаются в течение восьми дней (с 25 декабря по 1 января), которые называются Октавой Рождества Христова. В течение этого периода церковь вспоминает некоторых святых, которые были свидетелями Иисуса, или, как их еще называют, «товарищами Христа» (например, святого апостола и евангелиста Иоанна и других), вифлеемских детей-мучеников, убитых по приказу царя Ирода (28 декабря). Отмечаются день Святого Семейства, утвержденный Папой Римским Бенедиктом XV в 1921 году (30 декабря), и торжество Пресвятой Богородицы (1 января).

▶ Чего нельзя делать в Рождество

В течение Рождественской Октавы ни в коем случае нельзя сердиться, носить в сердце обиду, ссориться и использовать бранные слова. Как нельзя, особенно в первые праздничные дни, выполнять тяжелую и грязную работу. Да и другие домашние дела, например, шитье и рукоделие, желательно отложить на потом.

Зато можно без ограничений проявлять свою любовь к Богу, родным и близким, заниматься благотворительностью и просто радоваться жизни.