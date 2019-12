Американец ограбил банк и разбрасывал деньги на улице, крича «С Рождеством!»

Источник материала: KYKY

В американском Колорадо-Спрингсе задержали 65-летнего мужчину Дэвида Оливера. Он ограбил банк в центре города, а затем выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух, крича «С Рождеством!», пишет The Denver Post.

Полицейские из Колорадо-Спрингс говорят, что Оливеру пришлось угрожать сотрудникам банка, чтобы шалость удалась. Со слов очевидцев, мужчина был вооружен, но полиция не смогла этого подтвердить. Дэвид взял из кассы наличные, однако подсчитать количество похищенных денег до цента не удалось.