Американец ограбил банк и разбрасывал деньги на улице, крича «С Рождеством!»

Источник материала: KYKY

В американском Колорадо-Спрингсе задержали 65-летнего мужчину Дэвида Оливера. Он ограбил банк в центре города, а затем выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух, крича «С Рождеством!», пишет The Denver Post.

Полицейские из Колорадо-Спрингс говорят, что Оливеру пришлось угрожать сотрудникам банка, чтобы шалость удалась. Со слов очевидцев, мужчина был вооружен, но полиция не смогла этого подтвердить. Дэвид взял из кассы наличные, однако подсчитать количество похищенных денег до цента не удалось.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019

Когда бросать деньги наскучило, американец пошел в ближайшее кафе Starbucks. Там он стал ждать полицию. Работники кофейни рассказали полицейским, что в заведении Оливер ничего не заказал, а персонал и посетители не обращали на него внимания. Во время ареста мужчина не сопротивлялся.

Как говорят очевидцы, когда Дэвид Оливер бросался деньгами, прохожие поднимали их с земли, чтобы отнести обратно в банк. Какую-то сумму вернуть действительно удалось – однако полицейские утверждают, что «тысячи долларов» все же пропали.

Человек, которого вы видите на обложке новости, – миллиардер Ричард Брэнсон. Да, в костюме елочки он решил поздравить своих подписчиков в Instagram с Рождеством. С Дэвидом Оливером его связывает разве что неутраченное чувство праздника. Источник: @richardbranson.