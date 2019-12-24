﻿ Дворец диктатора. История строительства самого большого здания в Европе для режима Чаушеску. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дворец диктатора. История строительства самого большого здания в Европе для режима Чаушеску

25.12.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ровно 30 лет назад после госпереворота военный трибунал расстрелял румынского президента Николае Чаушеску и его жену. Многое, что было связано с именем диктатора и коммунистическом прошлым, в Румынии попытались забыть, но главный символ режима по-прежнему стоит в центре Бухареста. Речь идет о монументальном сооружении, которое официально называется Дворец Парламента, хотя знают его в первую очередь как Дворец Чаушеску. Это второе по величине здание в мире (после Пентагона), безумно роскошное и дорогое. Мы подготовили самые интересные факты о его строительстве.


Фото: adcitymag.ru

В Книге рекордов Гиннесса Дворец Парламента отмечен как самое крупное административное здание для гражданского использования, крупнейшее здание парламента (площадью 350 000 м²), а также самое тяжелое административное здание в мире.

Размеры дворца и впрямь впечатляют: 270 на 240 метров, высота — 86 метров. Есть еще и подземная часть — она уходит в глубину на 92 метра. В здании 1100 комнат, 12 наземных этажей и еще 8 подземных уровней (они находятся на разных стадиях завершения).


Фото: adcitymag.ru

Как сообщает «Википедия», на строительство было потрачено около 1 миллиона кубометров мрамора, 3500 тонн хрусталя (480 люстр, 1409 потолочных светильников и зеркал), 700 тысяч тонн стали и бронзы для дверей, окон, люстр и капителей. Было также использовано 900 тысяч кубометров дерева для паркета и настенных панелей (орех, дуб, вишня, вяз, клен), 200 тысяч квадратных метров шерстяных ковров разных форм и размеров. Во дворец даже были привезены различные станки, чтобы делать некоторые большие ковры прямо на месте.

Дворец Парламента является результатом усилий более чем 20 000 человек, которые работали 24 часа в сутки в три смены в течение нескольких лет, а в пиковые периоды, кроме того, к строительным работам привлекали 12 000 солдат.


Фото: adcitymag.ru

Идея строительства принадлежала румынскому правителю Николае Чаушеску. По задумке, все основные государственные органы должны сосредоточиться в одном здании, расположенном в сейсмически безопасном месте. Кроме того, комплекс задумывался и как укрытие для политической элиты на случай ядерного удара.


Фото: adcitymag.ru

Для его строительства был выбран холм Спирий в центре Бухареста. И не случайно. В 1977 году произошло мощное землетрясение, в столице десятки зданий обрушились. По заключениям ученых, выбранное место находилось в самом сейсмически безопасном районе. Проблема же заключалась в том, что это был район с плотной исторической застройкой — целые жилые кварталы со старинными церквями и синагогами.

Но по воле правителя Румынии пятая часть Бухареста (4,5 км в длину и 2 км в ширину) была очищена под грандиозное строительство. Было снесено 22 церкви, 6 синагог и 30 тысяч зданий 18−19 веков постройки.


Фото: adcitymag.ru

На городском сайте Bucharest Life говорится, что Чаушеску задумывал «Народный дом» (так изначально назывался Дворец Парламента) как самый большой дворец в мире, который будет выполнять все функции социалистического государства. А также служить красивым местом жительства для него и его жены. Ко дворцу будет проходить бульвар «Победа социализма» (ныне бульвар Унирии), своеобразные Елисейские поля в Бухаресте (но намеренно шире на один метр с каждой стороны и на 6 метров длиннее парижской магистрали).


Фото: adcitymag.ru

Главным архитектором Дома народа была назначена Анка Петреску, под ее началом работала команда из 700 архитекторов. Строительство началось 25 июня 1984 года.

Дворец строили в основном из материалов румынского производства. Во время строительства возник даже дефицит румынского мрамора — весь он шел в Бухарест. Говорят, что даже надгробные камни по всей стране в эти годы делали из других материалов.


Фото: adcitymag.ru

Строительство почти завершилось ко времени свержения и казни Чаушеску в 1989 году. Некоторые недоделки во дворце остаются и по сей день, фактически полностью его строительство и отделка не были завершены.

Стоит заметить, что строительство столь дорогого комплекса велось вопреки здравому смыслу и экономическому положению в стране. Многомиллионные вливания во дворец велись на фоне жесточайшей экономии ресурсов в стране: режим Чаушеску одновременно рассчитывался с государственными кредитами, которые получал ранее у МВФ. Население жило впроголодь, периодически отключались отопление и электроэнергия. Строительство комплекса обошлось нищей стране не меньше чем в один миллиард долларов.

Поэтому не удивительно, что после революции в 1989 году и казни диктатора было много желающих снести дворец. Однако это было признано экономически нецелесообразным: на достройку нужно было потратить меньше средств, чем на снос.


Фото: adcitymag.ru

А задумка Чаушеску частично исполнилась: сейчас в здании размещены палата депутатов, Сенат, Законодательный совет и Конституционный суд Румынии. Правда, занимают они лишь часть огромного строения. Чтобы помещения не пустовали, в нем разместились музеи, по дворцу проводятся различные экскурсии.

 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История строительства самого большого здания парламента в мире.
 
Новости дня
Новости разные
 
«То, что был реальный пожар и пожарных били – это неправда»: Макс Корж опубликовал видео о событиях на концерте в Перми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика