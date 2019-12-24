Дворец диктатора. История строительства самого большого здания в Европе для режима Чаушеску

Источник материала: Tut.by

Ровно 30 лет назад после госпереворота военный трибунал расстрелял румынского президента Николае Чаушеску и его жену. Многое, что было связано с именем диктатора и коммунистическом прошлым, в Румынии попытались забыть, но главный символ режима по-прежнему стоит в центре Бухареста. Речь идет о монументальном сооружении, которое официально называется Дворец Парламента, хотя знают его в первую очередь как Дворец Чаушеску. Это второе по величине здание в мире (после Пентагона), безумно роскошное и дорогое. Мы подготовили самые интересные факты о его строительстве.



Фото: adcitymag.ru

В Книге рекордов Гиннесса Дворец Парламента отмечен как самое крупное административное здание для гражданского использования, крупнейшее здание парламента (площадью 350 000 м²), а также самое тяжелое административное здание в мире.

Размеры дворца и впрямь впечатляют: 270 на 240 метров, высота — 86 метров. Есть еще и подземная часть — она уходит в глубину на 92 метра. В здании 1100 комнат, 12 наземных этажей и еще 8 подземных уровней (они находятся на разных стадиях завершения).



Фото: adcitymag.ru

Как сообщает «Википедия», на строительство было потрачено около 1 миллиона кубометров мрамора, 3500 тонн хрусталя (480 люстр, 1409 потолочных светильников и зеркал), 700 тысяч тонн стали и бронзы для дверей, окон, люстр и капителей. Было также использовано 900 тысяч кубометров дерева для паркета и настенных панелей (орех, дуб, вишня, вяз, клен), 200 тысяч квадратных метров шерстяных ковров разных форм и размеров. Во дворец даже были привезены различные станки, чтобы делать некоторые большие ковры прямо на месте.

Дворец Парламента является результатом усилий более чем 20 000 человек, которые работали 24 часа в сутки в три смены в течение нескольких лет, а в пиковые периоды, кроме того, к строительным работам привлекали 12 000 солдат.



Фото: adcitymag.ru

Идея строительства принадлежала румынскому правителю Николае Чаушеску. По задумке, все основные государственные органы должны сосредоточиться в одном здании, расположенном в сейсмически безопасном месте. Кроме того, комплекс задумывался и как укрытие для политической элиты на случай ядерного удара.



Фото: adcitymag.ru

Для его строительства был выбран холм Спирий в центре Бухареста. И не случайно. В 1977 году произошло мощное землетрясение, в столице десятки зданий обрушились. По заключениям ученых, выбранное место находилось в самом сейсмически безопасном районе. Проблема же заключалась в том, что это был район с плотной исторической застройкой — целые жилые кварталы со старинными церквями и синагогами.

Но по воле правителя Румынии пятая часть Бухареста (4,5 км в длину и 2 км в ширину) была очищена под грандиозное строительство. Было снесено 22 церкви, 6 синагог и 30 тысяч зданий 18−19 веков постройки.



Фото: adcitymag.ru

На городском сайте Bucharest Life говорится, что Чаушеску задумывал «Народный дом» (так изначально назывался Дворец Парламента) как самый большой дворец в мире, который будет выполнять все функции социалистического государства. А также служить красивым местом жительства для него и его жены. Ко дворцу будет проходить бульвар «Победа социализма» (ныне бульвар Унирии), своеобразные Елисейские поля в Бухаресте (но намеренно шире на один метр с каждой стороны и на 6 метров длиннее парижской магистрали).



Фото: adcitymag.ru

Главным архитектором Дома народа была назначена Анка Петреску, под ее началом работала команда из 700 архитекторов. Строительство началось 25 июня 1984 года.

Дворец строили в основном из материалов румынского производства. Во время строительства возник даже дефицит румынского мрамора — весь он шел в Бухарест. Говорят, что даже надгробные камни по всей стране в эти годы делали из других материалов.



Фото: adcitymag.ru

Строительство почти завершилось ко времени свержения и казни Чаушеску в 1989 году. Некоторые недоделки во дворце остаются и по сей день, фактически полностью его строительство и отделка не были завершены.

Стоит заметить, что строительство столь дорогого комплекса велось вопреки здравому смыслу и экономическому положению в стране. Многомиллионные вливания во дворец велись на фоне жесточайшей экономии ресурсов в стране: режим Чаушеску одновременно рассчитывался с государственными кредитами, которые получал ранее у МВФ. Население жило впроголодь, периодически отключались отопление и электроэнергия. Строительство комплекса обошлось нищей стране не меньше чем в один миллиард долларов.

Поэтому не удивительно, что после революции в 1989 году и казни диктатора было много желающих снести дворец. Однако это было признано экономически нецелесообразным: на достройку нужно было потратить меньше средств, чем на снос.



Фото: adcitymag.ru

А задумка Чаушеску частично исполнилась: сейчас в здании размещены палата депутатов, Сенат, Законодательный совет и Конституционный суд Румынии. Правда, занимают они лишь часть огромного строения. Чтобы помещения не пустовали, в нем разместились музеи, по дворцу проводятся различные экскурсии.