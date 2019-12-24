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В Шклове на пожаре погибла женщина и её сын
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В результате пожара в Шклове погибли два человека.
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Был проведен осмотр места происшествия. Там работает передвижная криминалистическая лаборатория областного управления.
Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти двух лиц.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В результате пожара в Шклове погибли два человека. По информации Следственного комитета, утром 25 декабря местные жители заметили возгорание...
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