S&P присвоило негативный прогноз холдингу Гуцериева









На оценку S&P повлияло то, что «САФМАР» отказался от политики поддержания нулевого долга и принял решение привлечь долговые средства для финансирования обратного выкупа акций.





«Инвестиционный портфель САФМАР по-прежнему невелик и недостаточно диверсифицирован, а среднее кредитное качество инвестиций в целом остается неизменным. Прогноз „Негативный“ отражает наше мнение о том, что финансовая политика САФМАР стала более рискованной, а долговая нагрузка компании на протяжении длительного времени может превышать уровень, прогнозируемый ранее», — комментирует аналитик Виктор Никольский.





По мнению S&P, увеличении долговой нагрузки-брутто (на 18,7 млрд рублей) свидетельствует о довольно агрессивной финансовой политике.





В декабре 2019 г. САФМАР получил одобрение на пятилетнюю кредитную линию объемом 21 млрд руб. от российского банка для финансирования программы обратного выкупа акций.





Некоторые инвестиции компании могут быть использованы в качестве обеспечения этого кредита, считает S&P.





При этом основные риски для САФМАР связаны с возможной неспособностью снизить долг в соответствии с планами в случае, если по какой-либо причине дивидендный доход будет меньше, чем ожидается.





Сама компания намерена погасить долг по кредитной линии за счет вторичного публичного размещения акций либо за счет дивидендного дохода и считает увеличение долговой нагрузки временным.





Кредитное качество объектов инвестирования САФМАР поддерживается устойчивыми показателями Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан». Высокие результаты операционной деятельности «Европлана» обусловлены наличием опыта работы на российском лизинговом рынке и его бизнес-моделью. Стоимость риска компании ниже, чем в среднем по отрасли (в сегменте транспортного лизинга). Это позволяет компании выплачивать САФМАР значительные дивиденды.









Принадлежащие холдингу пенсионные фонды (НПФ «САФМАР» и АО «НПФ «Доверие») завершили процедуру объединения в марте 2019 года, произвели переоценку активов и перенаправили инвестиции в активы, имеющие более высокое кредитное качество. S&P полагает, что этот консервативный подход, а также последние изменения в законодательстве, предполагающие фиксированное вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ), снижают возможную волатильность прибыли и должны поддержать способность фондов выплачивать дивид ды. Напомним, холдинг получил первые дивиденды от НПФ «САФМАР» в 2019 г.





Наконец, САО «ВСК» также выплатило дивиденды в пользу САФМАР в 2019 г. S&P оценивает показатели капитализации САО «ВСК» как относительно слабые





«Мы полагаем, что инвестиции холдинга САФМАР имеют определяющее значение для оценки его кредитного качества, принимая во внимание тот факт, что холдинговая компания не ведет операционной деятельности, за исключением управления ликвидностью. Ни одна из дочерних компаний не имеет статуса ключевой, и, как следствие, САФМАР может реализовать эти активы в целях погашения долга в случае необходимости».





Негативное влияние на показатели инвестиционной деятельности САФМАР оказывает значительная концентрация инвестиционного портфеля на активах, расположенных в России. В настоящий момент портфель холдинга состоит из четырех компаний, что меньше, чем у сопоставимых групп, и свидетельствует о высокой концентрации бизнеса на российском финансовом секторе.





Ни одна из дочерних компаний САФМАР не имеет листинга на бирже, что нехарактерно для инвестиционных холдинговых компаний. В связи с этим продажа этих компаний в случае необходимости может занять длительное время, отмечает рейтинговое агентство.