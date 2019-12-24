МТС предлагает купить смартфон Huawei и получить второй за 1 рубль

Источник материала: Tut.by

С 25 декабря по 15 января в салонах и интернет-магазине МТС при покупке Huawei Nova 5T можно приобрести Huawei Y6 2019 за один рубль. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Представители МТС уточняют: для покупки второго смартфона за один рубль абоненту придется заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из определенных тарифных планов. Цена Huawei Nova 5T — 999 рублей, Y6 2019 (вне акции) — 239 рублей. При этом Nova 5T позволяют приобрести как одним платежом, так и в рассрочку.

«Количество приобретаемых единиц Huawei Y6 2019 за рубль (при их наличии) ограничено условием не более 1 единицы на 1 смартфон Huawei nova 5T. Юридические лица не могут приобретать Huawei Y6 2019 по этой цене. В случае возврата по гарантии смартфона Huawei Y6 2019, купленного по текущей акции, деньги возвращаются без перерасчета — в размере, уплаченном на момент продажи», — добавляют на сайте МТС.

Ниже — цена этих смартфонов в других интернет-магазинах: