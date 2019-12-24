В «Песочнице» открылась рождественская ярмарка, которая будет работать всего пять дней

Источник материала: Tut.by

Сегодня на популярной площадке с фудтраками «Песочница» открылась рождественская ярмарка . Она будет работать всего пять дней — до 29 декабря включительно по графику с 12.00 до 22.00. По традиции, минчане смогут попробовать здесь уличную еду, полюбоваться хаски, купить украшения для дома или подарки родным. Как прошло открытие — в фоторепортаже TUT.BY.





















































29 декабря в «Песочнице» отпразднуют «Хануку» — еврейский праздник. Еще зарядиться новогодним настроением в Минске можно на других ярмарках: «Метелица» и Art Arena .

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