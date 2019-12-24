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В «Песочнице» открылась рождественская ярмарка, которая будет работать всего пять дней
Источник материала: Tut.by
Сегодня на популярной площадке с фудтраками «Песочница»
29 декабря в «Песочнице»
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Сегодня на популярной площадке с фудтраками «Песочница» открылась рождественская ярмарка. Она будет работать всего пять дней - до 29 декабря включительно по...
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