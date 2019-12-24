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«Статус: волшебный». Анонс специального репортажа на СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автобусом, поездом, самолетом или даже пешком. В гости к белорусскому волшебнику – Беловежскому Деду Морозу – прибывают несколько тысяч туристов ежедневно. Декабрьская «жаркая» пора – пятиминутная аудиенция или целый день из жизни самого чудесного места на карте Беларуси.
12 часов в компании самого востребованного и известного волшебника в СНГ. 15 гектаров среди нетронутого древнего леса – первая в стране Резиденция Деда Мороза.
Более сотни тысяч загаданных желаний и стран мира. С Востока на Запад. Без него Новый год в Европу не пройдет. То, что вы давно хотели, но не решались спросить.
«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом
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Новости Беларуси. Автобусом, поездом, самолетом или даже пешком. В гости к белорусскому волшебнику – Беловежскому Деду Морозу – прибывают несколько тысяч...
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