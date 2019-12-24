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«Статус: волшебный». Анонс специального репортажа на СТВ

25.12.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автобусом, поездом, самолетом или даже пешком. В гости к белорусскому волшебнику – Беловежскому Деду Морозу – прибывают несколько тысяч туристов ежедневно. Декабрьская «жаркая» пора – пятиминутная аудиенция или целый день из жизни самого чудесного места на карте Беларуси.

«Статус: волшебный» – специальный репортаж Кристины Протосовицкой.

«Статус: волшебный». Анонс специального репортажа на СТВ

12 часов в компании самого востребованного и известного волшебника в СНГ. 15 гектаров среди нетронутого древнего леса – первая в стране Резиденция Деда Мороза.

«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

Более сотни тысяч загаданных желаний и стран мира. С Востока на Запад. Без него Новый год в Европу не пройдет. То, что вы давно хотели, но не решались спросить.

Смотрите специальный репортаж на СТВ «Статус: волшебный» 26 декабря в 20.30.

«Для меня это что-то новое». Гости из Африки приехали познакомиться с белорусским Дедом Морозом

«Статус: волшебный». Анонс специального репортажа на СТВ

«Статус: волшебный». Анонс специального репортажа на СТВ

«Статус: волшебный». Анонс специального репортажа на СТВ

Люди в материале: Кристина Протосовицкая
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Автобусом, поездом, самолетом или даже пешком. В гости к белорусскому волшебнику – Беловежскому Деду Морозу – прибывают несколько тысяч...
 
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