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Минералка в одном из минких магазинов на акции стала дороже, чем стоила до распродажи

25.12.2019 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из минских магазинов устроили распродажу грузинской минеральной воды. Но ценник, который выставили на время акции со скидкой, оказался выше первоначальной стоимости. Фотографию необычного ценника нам прислал читатель.


Бутылка лечебно-столовой минеральной воды объемом в 0,75 литра на акции стоила 2,69 рубля (так было написано на ценнике). Старая цена, которая была перечеркнута, — 2,2 рубля. Сумма скидки, как было указано на ценнике, составляла 0,49 рубля.

Новая цена минералки в пересчете за литр была указана в 3,59 рубля, а старая — 2,93 рубля. Сотрудники магазина, похоже, перепутали новую и старую цены.

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В одном из минских магазинов устроили распродажу грузинской минеральной воды. Но ценник, который выставили на время акции со скидкой, оказался выше первоначальной...
 
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