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Учащийся Пинского колледжа искусств Никита Хотименко выиграл ноутбук в творческом конкурсе «Добрая дорога!»
25.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Победители были выбраны путем интерактивного голосования в официальной группе областной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».
Приятно отметить, что победителем в номинации «Видео» и обладателем ноутбука признан учащийся Пинского колледжа искусств Никита Хотименко.
В номинации «Фотография» победу одержала учащаяся СШ № 10 г. Барановичи Виктория Скабля. В подарок она получит мобильный телефон «Apple 6+».
В номинации «Девиз» лучшим стал Егор Кисельу, чащийся ГУО «УПК детский сад-начальная школа №5 г. Бреста». Ему достался гироскутер.
Торжественное награждение победителей и участников творческого проекта состоится 8 января в Брестском государственном областном центре молодежного творчества. Кстати, организаторы приняли решение ввести дополнительные номинации и поощрить как можно больше ребят.
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Учащийся Пинского колледжа искусств Никита Хотименко выиграл ноутбук в творческом конкурсе «Добрая дорога!»
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