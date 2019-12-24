Учащийся Пинского колледжа искусств Никита Хотименко выиграл ноутбук в творческом конкурсе «Добрая дорога!»

Источник материала: Полесская правда



Подведены итоги творческого проекта среди детей и подростков «Добрая дорога!» по тематике безопасности дорожного движения. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Победители были выбраны путем интерактивного голосования в официальной группе областной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».

Приятно отметить, что победителем в номинации «Видео» и обладателем ноутбука признан учащийся Пинского колледжа искусств Никита Хотименко.

В номинации «Фотография» победу одержала учащаяся СШ № 10 г. Барановичи Виктория Скабля. В подарок она получит мобильный телефон «Apple 6+».

В номинации «Девиз» лучшим стал Егор Кисельу, чащийся ГУО «УПК детский сад-начальная школа №5 г. Бреста». Ему достался гироскутер.

Торжественное награждение победителей и участников творческого проекта состоится 8 января в Брестском государственном областном центре молодежного творчества. Кстати, организаторы приняли решение ввести дополнительные номинации и поощрить как можно больше ребят.