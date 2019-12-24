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«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

25.12.2019 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежная акция «Чудеса на Рождество» внесла вклад в копилку добрых дел проекта «Наши дети» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с волонтерами движения «Доброе Сердце» лидер Союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк навестил воспитанников Могилевского городского социально-педагогического центра.

Акция «Наши дети» прошла в Гомельском городском социально-педагогическом центре

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

Детям вручили сладкие угощения и принадлежности для занятий в изобразительной студии приюта. Не обошлось без совместного чаепития, а также новогодних стихотворений и песен у елки.

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

Чтобы я вернулась поскорее домой и большую коробку резинок для плетения.

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

Я загадала у Дедушки Мороза телефон и чтобы поскорее вернуться домой.

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Мы ни в коем случае не должны ни о ком забывать, должны всегда заботиться – не только в преддверии новогодних праздников или каких-то других. И этим вниманием все ребятишки не обделены, как и во всей нашей стране.

Я думаю, что таких проектов должно быть больше. Они есть и в союзе молодежи, и в других организациях республики. Они делают нас лучше.

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

«Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

Новогодняя программа у ребят очень насыщенная. Много развлекательных мероприятий проходит в самом центре.

Не остаются в стороне шефские организации, которые регулярно навещают детей с подарками. В эти дни дети активно готовятся к утреннику, также запланированы посещения городской елки, драмтеатра и театра кукол.

Отметим, сейчас в приюте находятся 24 воспитанника, самому маленькому из них всего 3,5 года.

Люди в материале: Дмитрий Воронюк
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Молодежная акция «Чудеса на Рождество» внесла вклад в копилку добрых дел проекта «Наши дети» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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