|
Вудкрофт прокомментировал 11-е подряд поражение «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер минского
— Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться. Дэнни Тэйлор хорошо действовал в воротах. Сегодня все решила игра в неравных составах.
Хозяева смогли реализовать большинство, а мы нет. У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает. Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Мы пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал 11-е подряд поражение команды. Сегодня «зубры» проиграли «Куньлуню» (1:2).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)