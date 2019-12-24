Вудкрофт прокомментировал 11-е подряд поражение «Динамо»

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал 11-е подряд поражение команды. Сегодня «зубры» проиграли «Куньлуню» (1:2).

— Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться. Дэнни Тэйлор хорошо действовал в воротах. Сегодня все решила игра в неравных составах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Хозяева смогли реализовать большинство, а мы нет. У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает. Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Мы пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты.

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