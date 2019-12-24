Заправиться, перекусить и… поиграть в приставку. На М6 около Скиделя открыли обновленную АЗС

Источник материала: Вороновская газета





Около Скиделя на М6 после реконструкции открылась АЗС №10 – одна из современных автозаправочных станций РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»

20 лет назад на подъезде к Скиделю со стороны Гродно построили две зеркальные автозаправки. Это удобство оценили все автомобилисты. И если в те годы за сутки по магистрали М6 проезжало несколько тысяч транспортных средств, то сегодня как минимум 12 тысяч. С обновлением гродненского участка М6 трасса стала самой удобной для международных перевозчиков.





С открытием безвизовой туристической зоны на территории Гродненщины и с окончанием реконструкции М6 в РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» еще год назад приняли решение кардинально обновить две автозаправочные станции на выезде из областного центра. АЗС №10 на правой стороне по дороге в Минск была востребована, с нее началось масштабное обновление, иными словами, переформатирование под современные требования.









На открытии автозаправочной станции 20 декабря директор РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Вадим Худык подчеркнул, что за двадцать лет на ней многое менялось, но не кардинально. Сервис не учитывал возрастание интенсивности автоперевозок, а также требований пассажиров.





– Сегодня обновленная станция соответствует всем требованиям международных стандартов, а кое в чем мы будем лучше, чем на автобанах Западной Европы, – рассказал Вадим Худык. – Обустроена зона отдыха для детей, предлагаем 15 наименований кофе в зависимости от времени года. Созданы хорошие условия для персонала, которому обеспечена достойная зарплата. Рассчитываем выйти на выдачу 1200 чеков заправки любыми видами топлива в сутки. АЗС напротив начнем модернизировать в феврале 2020 года.









Что изменилось

БЫСТРО ЗАПРАВИТЬСЯ

Для водителей работают топливораздаточные колонки с мультимедийными экранами, где предлагают такие виды топлива, как АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ-К5, ДТЗ-К5 (класс 2) «Арктика». Есть и отдельная скоростная колонка для большегрузных автомобилей, а также та, с помощью которой можно пополнить запасы AdBlue (раствор, необходимый для ряда дизельных двигателей).











Имеются установка для подкачки колес и пылесос для того, чтобы навести порядок в салоне. На АЗС №10, как и на других АЗС компании «Белоруснефть», действует программа лояльности для клиентов, которая предусматривает начисление баллов за покупки. В дальнейшем их можно использовать, чтобы участвовать в розыгрыше призов и получить скидку на товары.







МАГАЗИН И КАФЕТЕРИЙ

На выбор покупателя – не только большой ассортимент различных автотоваров (масел, охлаждающих жидкостей и автоаксессуаров), но и продуктов, напитков. В новом кафетерии – расширенный ассортимент блюд. Посетителям рады предложить не только ароматные чай или кофе, хот-доги или гамбургеры, но и картофель фри, блинчики, гирос, бурекас, трубочки «Роллини» и многое другое. Также установлены самые современные кофе-машины на цельном молоке.















Площадь торгового зала с кафетерием достаточно большая – свыше 100 метров квадратных. Для удобства посетителей – комфортные столики с диванами. Самым маленьким понравится игровой уголок, ребятам постарше – зона отдыха с приставкой Sony Playstation. Так что, пока взрослые занимаются своими делами, мальчикам и девочкам скучать не придется.

РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» УНП 590661544

Николай ШЛЫК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/