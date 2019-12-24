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В Минске продают квартиру, похожую на наркотический трип

25.12.2019 17:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске на продажу выставили квартиру, цвета которой напоминают то ли кадры из сериала «Эйфория», то ли наркотический трип – в чем, собственно, разница небольшая. Владельцы смело называют дизайн жилья «самым креативным», по-видимому, замахивась на масштаб всего города. Однушка площадью почти 41 квадратный метр находится на улице Гурского, рядом с метро Михалово; квартиру оценивают в 80 тысяч долларов.

Как пишут в объявлении, по всей квартире акустическая разводка – в какой части бы ни находились жильцы, они смогут регулировать громкость звука. В ванной – душевая кабина, бойлер и итальянская плитка, в коридоре – гардеробная. 

«В ремонте использовались только дорогие современные материалы. По всей квартире на полах итальянская плитка с подогревом. Благоустроен мини-бар для встречи с друзьями. Весь бар отделан камнем черного благородного цвета. Кухня – это произведение искусства», – торжественно заявляют агенты недвижимости. И добавляют, что на входе в квартиру видеонаблюдение ведется круглыми сутками (для мнительных).

Вообще, квартира на Гурского – это праздник неона, глянца и всего кислотного. Лучше сами взгляните, как она выглядит:

Фото: minsk.etagi.com.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на продажу выставили квартиру, цвета которой напоминают то ли кадры из сериала «Эйфория», то ли наркотический трип – в чем, собственно, разница небольшая....
 
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