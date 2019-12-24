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Акции Брестского ЦУМа выставлены на торги

25.12.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Акции ОАО "Брестский центральный универмаг", находящиеся в собственности города Бреста, выставлены на продажу через Белорусскую валютно-фондовую биржу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного комитета по имуществу.

Акции Брестского ЦУМа выставлены на торги

Покупателям предлагаются 1 тыс. 415 акций (2,43% уставного фонда общества). Стартовая цена одной акции - Br9,94, всего пакета - Br14 065,1.

Торги назначены на 24 января 2020 года. Продажа будет вестись в форме стандартного аукциона. Список участников размещен на официальном сайте биржи www.bcse.by.

 
Теги: Брест
 
 
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  Акции ОАО "Брестский центральный универмаг", находящиеся в собственности города Бреста, выставлены на продажу через Белорусскую валютно-фондовую биржу,...
 
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