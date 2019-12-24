ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Буркина-Фасо в связи с многочисленными жертвами теракта

25.12.2019 20:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Буркина-Фасо. Крупный теракт в Буркина-Фасо. Утром группа боевиков атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Буркина-Фасо в связи с многочисленными жертвами теракта

Армия и полиция открыли ответный огонь и отразили нападение. Однако избежать жертв не удалось. В ходе боевых столкновений погибли более 40 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники силовых ведомств. Военные ликвидировали около 80 террористов.

Соболезнования президенту Буркина-Фасо выразил Александр Лукашенко. Также президент Беларуси передал слова поддержки родным и близким погибших.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Буркина-Фасо. Крупный теракт в Буркина-Фасо. Утром группа боевиков атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акции Брестского ЦУМа выставлены на торги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика