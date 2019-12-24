|
Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Буркина-Фасо в связи с многочисленными жертвами теракта
Источник материала: СТВ
Новости Буркина-Фасо. Крупный теракт в Буркина-Фасо. Утром группа боевиков атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Армия и полиция открыли ответный огонь и отразили нападение. Однако избежать жертв не удалось. В ходе боевых столкновений погибли более 40 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники силовых ведомств. Военные ликвидировали около 80 террористов.
Соболезнования президенту Буркина-Фасо выразил Александр Лукашенко. Также президент Беларуси передал слова поддержки родным и близким погибших.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Буркина-Фасо в связи с многочисленными жертвами теракта
Новости Буркина-Фасо. Крупный теракт в Буркина-Фасо. Утром группа боевиков атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)