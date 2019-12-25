Папа Римский выступил с традиционным рождественским посланием

Источник материала: Вороновская газета





Он говорил о благодарности и любви, которая растопит каменные сердца, сообщает ТАСС.

Папа Римский Франциск выступил с традиционным рождественским посланием «Граду и миру».

В рождественском обращении к верующим Понтифик призвал к урегулированию конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и на Украине.

— Пусть свет от Рождества Христова осветит детей, которые страдают от войн и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира. Мира возлюбленному сирийскому народу. Пусть этот свет вдохновит политиков и международное сообщество на поиск решений, которые бы гарантировали мирное сосуществование народов региона и положили бы конец их страданиям, — обратился Папа Римский к собравшимся на площади Святого Петра.

И отметил свет Спасителя для возлюбленной Украины, которая стремится к конкретным решениям для установления крепкого мира.

— Да, есть мрак в человеческих сердцах, но свет Христа сильнее. Есть мрак в отношениях людей, в семьях, обществе, но свет Христа сильнее. Есть мрак экономических, политических и экологических проблем, но свет Христа сильнее, — провозгласил Франциск.