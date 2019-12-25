|
Папа Римский выступил с традиционным рождественским посланием
25.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Он говорил о благодарности и любви, которая растопит каменные сердца, сообщает ТАСС.
Папа Римский Франциск выступил с традиционным рождественским посланием «Граду и миру».
В рождественском обращении к верующим Понтифик призвал к урегулированию конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и на Украине.
— Пусть свет от
И отметил свет Спасителя для возлюбленной Украины, которая стремится к конкретным решениям для установления крепкого мира.
— Да, есть мрак в человеческих сердцах, но свет Христа сильнее. Есть мрак в отношениях людей, в семьях, обществе, но свет Христа сильнее. Есть мрак экономических, политических и экологических проблем, но свет Христа сильнее, — провозгласил Франциск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он говорил о благодарности и любви, которая растопит каменные сердца, сообщает ТАСС. Папа Римский Франциск выступил с традиционным рождественским посланием...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)