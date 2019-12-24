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Новак: Цена газа для Беларуси еще обсуждается

25.12.2019 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос цены российского газа для Беларуси еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Вопрос только в цене, по которой Белоруссия хочет скидку. Но это еще обсуждается», - сказал Новак. «Окончательных решений еще нет», - уточнил он.

«Мы находимся в постоянном режиме общения, консультации не заканчивались», - добавил министр, передает ТАСС.
 
 
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Вопрос цены российского газа для Беларуси еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
 
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