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18 декабря 2019 года Следственный комитет возобновил уголовное дело по исчезновению Захаренко

25.12.2019 19:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

18 декабря 2019 года Следственный комитет возобновил уголовное дело по исчезновению Захаренко

Следственный комитет возобновил уголовное дело по исчезновению бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко.

Как сообщил TUT.BY руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек, 18 декабря 2019 года СК принял постановление о возобновлении предварительного расследования по делу об исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко. Решение было принято после скандального интервью, которое дал Deutsche Welle Юрий Гаравский, назвавшийся бывшим бойцом СОБРа и так называемого «эскадрона смерти», который занимался физическим устранением противников президента.

В интервью Гаравский в подробностях рассказал, как в Беларуси похищались и убивались люди и даже вызвался показать места, где их закапывали. Это интервью президент Беларуси Александр Лукашенко назвал провокацией и велел Следственному комитету разобраться во всем и вызвать на допрос Юрия Гаравского.

 
 
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Следственный комитет возобновил уголовное дело по исчезновению бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко.
 
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