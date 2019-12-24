Уже посмотрели «Ведьмака»? Значит, тест для вас. Нужно отгадать, этот фрагмент из сериала или книги

Источник материала: Tut.by

Меньше недели назад Netflix выпустил один из самых ожидаемых сериалов этого года «Ведьмак». Многие его уже посмотрели и стали обсуждать в соцсетях, насколько он отличается от книжного оригинала. Пока в ваших головах звучит песня про чеканную монету , мы предлагаем найти отличия, пройдя наш каноничный тест!

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