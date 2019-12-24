Светлый праздник, объединяющий миллионы людей. Как католики Беларуси отметили Рождество Христово

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 декабря в храмах Беларуси многолюдно с самого утра. Закончился четырехнедельный период молитвы и покаяния, во время которого верующие духовно готовились к Рождеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым













Весь день в католических костелах, а их в нашей стране около 450, не смолкают божественные мелодии. Светлый праздник сегодня объединяет за праздничным столом близких людей. Вместе с белорусскими католическими семьями не изменяла традициям и наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.