|
Светлый праздник, объединяющий миллионы людей. Как католики Беларуси отметили Рождество Христово
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 декабря в храмах Беларуси многолюдно с самого утра. Закончился четырехнедельный период молитвы и покаяния, во время которого верующие духовно готовились к Рождеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь день в католических костелах, а их в нашей стране около 450, не смолкают божественные мелодии. Светлый праздник сегодня объединяет за праздничным столом близких людей. Вместе с белорусскими католическими семьями не изменяла традициям и наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 декабря в храмах Беларуси многолюдно с самого утра. Закончился четырехнедельный период молитвы и покаяния, во время которого верующие духовно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)