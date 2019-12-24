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Светлый праздник, объединяющий миллионы людей. Как католики Беларуси отметили Рождество Христово

25.12.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 декабря в храмах Беларуси многолюдно с самого утра. Закончился четырехнедельный период молитвы и покаяния, во время которого верующие духовно готовились к Рождеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Светлый праздник, объединяющий миллионы людей. Как католики Беларуси отметили Рождество Христово

Светлый праздник, объединяющий миллионы людей. Как католики Беларуси отметили Рождество Христово

Светлый праздник, объединяющий миллионы людей. Как католики Беларуси отметили Рождество Христово

Весь день в католических костелах, а их в нашей стране около 450, не смолкают божественные мелодии. Светлый праздник сегодня объединяет за праздничным столом близких людей. Вместе с белорусскими католическими семьями не изменяла традициям и наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Анастасия Ярощик-Корниенко
 
 
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Новости Беларуси. 25 декабря в храмах Беларуси многолюдно с самого утра. Закончился четырехнедельный период молитвы и покаяния, во время которого верующие духовно...
 
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