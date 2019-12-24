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Акция «Новый год настаёт…» прошла в СШ № 28 Бреста

25.12.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Говорят, что ожидание праздника лучше самого праздника. И в случае с Новым годом с этим вполне можно согласиться, ведь усилиями талантливых, творческих и просто неравнодушных людей предновогодняя пора превращается в по-настоящему сказочные дни, наполненные радостью, улыбками и хорошим настроением.

Бреста" alt="Акция «Новый год настаёт…» прошла в СШ № 28 Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1577292602723932.jpg" style="width: 750px; height: 500px;">

В средней школе № 28 г. Бреста дарить солнечный настрой любят и умеют. Вот и в долгожданный для всех учащихся последний день второй четверти ребята из объединения по интересам «Театральное творчество» под руководством учителя белорусского языка и литературы Ольги Владимировны Зданович ярко, талантливо и с душой поздравили школьников и педагогов с наступающим волшебным праздником.

Акция «Новый год настаёт…» прошла в СШ № 28 Бреста

Акция «Новый год настаёт…» прошла в СШ № 28 Бреста

Стихи, песни, подарки – эти традиционные для новогодних поздравлений моменты сочетались с праздничным караоке и импровизированной дискотекой. И школьники, учащиеся кадетских и пролицейских классов, не остались в стороне и вместе с энергичной Снегурочкой, её непременным спутником Дедушкой Морозом и их друзьями – задорными Крысками (символ будущего года!), Клоуном, Конфетой, Зайчиком, Лисом, Цыганками и Снежной Королевой – с удовольствием и азартом исполняли новогодние песни и танцевали под них.

Акция «Новый год настаёт…» прошла в СШ № 28 Бреста

Акция «Новый год настаёт…» прошла в СШ № 28 Бреста

Акция «Новый год настаёт…» прошла в СШ № 28 Бреста

Что ни говори, а дарить радость и хорошее настроение – это по-настоящему важная и нужная миссия. И вера в то, что чудо может случиться, а новогодняя сказка не где-то, а рядом, не приходит сама собой. Её приносят те, в ком живёт творчество и желание радовать. И всем ребятам-актёрам вместе с их руководителем – огромное спасибо за веру в чудо и в сказку, без чего и Новый год не был бы Новым годом. И пусть он настаёт – на радость всем, неся с собой только светлое и доброе!

 
Теги: Брест
 
 
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  Говорят, что ожидание праздника лучше самого праздника. И в случае с Новым годом с этим вполне можно согласиться, ведь усилиями талантливых, творческих и просто...
 
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