Украинская Рапунцель. Посмотрите, как выглядит девушка, которая отращивает волосы с пяти лет

Источник материала: Tut.by

34-летняя украинка отращивала волосы с пяти лет. Благодаря двухметровым локонам женщина обрела популярность в социальных сетях: в настоящий момент в Instagram на нее подписаны 13,6 тысячи человек, — рассказывает lenta.ru

По словам Кравченко, по этой же причине ей постоянно поступают предложения руки и сердца от поклонников из разных стран мира, однако она не воспринимает их всерьез.

«Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече, хотят приехать, приглашают меня в свои страны… Обычно я не отвечаю на такие сообщения, чтобы не давать им надежды», — рассказала она.