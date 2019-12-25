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Украинская Рапунцель. Посмотрите, как выглядит девушка, которая отращивает волосы с пяти лет

26.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34-летняя украинка отращивала волосы с пяти лет. Благодаря двухметровым локонам женщина обрела популярность в социальных сетях: в настоящий момент в Instagram на нее подписаны 13,6 тысячи человек, — рассказывает lenta.ru

По словам Кравченко, по этой же причине ей постоянно поступают предложения руки и сердца от поклонников из разных стран мира, однако она не воспринимает их всерьез.

«Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече, хотят приехать, приглашают меня в свои страны… Обычно я не отвечаю на такие сообщения, чтобы не давать им надежды», — рассказала она.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Итак, друзья, два задания: 1. Найти Алёну на фото 2. Придумать название фотографии. Давно хотела сделать фото на своём столе… но, то, что получилось, мягко сказать, меня расмешило

 
 
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34-летняя украинка отращивала волосы с пяти лет. Благодаря двухметровым локонам женщина обрела популярность в социальных сетях
 
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