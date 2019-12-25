ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забота о безопасности детей

26.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

В рамках третьего этапа республиканской акции МЧС «Безопасный Новый год!» работники Ивьевского районного отдела по ЧС посетили детское отделение Ивьевской центральной районной больницы.

С ребятами провели профилактическую беседу о том, как не допустить пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий, вспомнили о безопасном украшении новогодней елки. Проговорили, как не навредить себе при гололеде и низких температурах.

Также, организовали театр-экспромт с использованием героев мультфильма «Волшебная книга». Каждому участнику вручили лист с одной единственной фразой, которую он произносил каждый раз, когда услышал свое «имя», например: Бобер, Волк или Заяц. Справились с этой задачей ребята на отлично, за что получили подарки от спасателей.

Завершилось мероприятие просмотром серии мультфильма «Волшебная книга!».

Ивьевский РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках третьего этапа республиканской акции МЧС «Безопасный Новый год!» работники Ивьевского районного отдела по ЧС посетили детское отделение Ивьевской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трагедия на трассе М1: легковушка врезалась в фуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Газета Авангард
Ивьевский край
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика