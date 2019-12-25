Забота о безопасности детей

Источник материала: Ивьевский край

В рамках третьего этапа республиканской акции МЧС «Безопасный Новый год!» работники Ивьевского районного отдела по ЧС посетили детское отделение Ивьевской центральной районной больницы.

С ребятами провели профилактическую беседу о том, как не допустить пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий, вспомнили о безопасном украшении новогодней елки. Проговорили, как не навредить себе при гололеде и низких температурах.

Также, организовали театр-экспромт с использованием героев мультфильма «Волшебная книга». Каждому участнику вручили лист с одной единственной фразой, которую он произносил каждый раз, когда услышал свое «имя», например: Бобер, Волк или Заяц. Справились с этой задачей ребята на отлично, за что получили подарки от спасателей.

Завершилось мероприятие просмотром серии мультфильма «Волшебная книга!».

Ивьевский РОЧС.