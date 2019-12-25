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Трагедия на трассе М1: легковушка врезалась в фуру

26.12.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Трагедия на трассе М1: легковушка врезалась в фуру
Следственный комитет РБ

За рулем Peugeot 306 был 22-летний житель Клецка. Мужчина ехал по М1 в направлении Минска. 

На 320-м километре автодороги "Брест-Минск-граница РФ" он столкнулся  с фурой, стоявшей с включенной аварийной сигнализацией на обочине в попутном направлении. Грузовое авто остановилось из-за поломки, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В результате ДТП водитель Peugeot скончался на месте.

Граждан, которые располагают значимой информацией по ДТП, следователи просят обратиться по телефонам: 80171653116, 80295753586. 

Трагедия на трассе М1: легковушка врезалась в фуру
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Теги: Брест, Минск
 
 
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