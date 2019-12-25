Трагедия на трассе М1: легковушка врезалась в фуру

Источник материала: Аргументы и факты

За рулем Peugeot 306 был 22-летний житель Клецка. Мужчина ехал по М1 в направлении Минска.

На 320-м километре автодороги "Брест-Минск-граница РФ" он столкнулся с фурой, стоявшей с включенной аварийной сигнализацией на обочине в попутном направлении. Грузовое авто остановилось из-за поломки, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В результате ДТП водитель Peugeot скончался на месте.