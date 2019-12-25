«Популярные средства подходят не всем». Как правильно дарить косметику

Источник материала: Tut.by

До Нового года остались считаные дни, а вы все еще не знаете, что подарить подруге, жене или маме? Не беда: вместе с «Зеленой Аптекой» мы пообщались с косметиком Анастасией Величко и составили список лучших бьюти-презентов. Какие средства подойдут всем без исключения, а какие лучше не дарить никому — в нашем материале.

Какую косметику можно дарить и как ее выбрать

Лучший вариант, по мнению Анастасии, — спросить о пожеланиях напрямую.

— Особенно если получатель подарка любит косметику, часто покупает новые средства и хорошо в них разбирается, — отмечает она и поясняет свою позицию. — Так вы точно не подарите маме или супруге то, что у нее уже есть или то, что ей совсем не интересно.

Если же времени на расспросы нет, специалист рекомендует сначала изучить полку в ванной получателя подарка:

— Поищите там средства, которые вот-вот закончатся. Обычно до последней капли используют те продукты, которые действительно нравятся. Еще можно пролистать соцсети: нередко девушки, даже не являясь блогерами, оставляют в своих профилях фото и отзывы на особенно полюбившиеся средства.



Также можно узнать, какой тип кожи у получателя. Например, если кожа жирная, присмотритесь к матирующим средствам, а если сухая — к питательным.

Есть средства, которые подходят всем, вне зависимости от типа кожи и возраста.

— Те же гидрогелевые патчи, — приводит пример универсального подарка косметик. — Неважно, что написано на упаковке, задача у них одна — увлажнять кожу вокруг глаз.

Также в списке универсальных презентов средства, которые соответствуют сезону — кремы для рук и тела, маски для лица и волос.

— Зимой наша кожа и волосы пересыхают, — поясняет эксперт. — Поэтому будет уместно подарить что-то увлажняющее или же питательное. Как правило, производитель указывает назначение продукта на этикетке. Но если хотите изучить состав, ищите в средствах для волос и тела масла — аргановое, ши, какао, авокадо, а в средствах для лица — токоферол (витамин Е), гиалуроновую кислоту, коллаген, алоэ вера. Все эти компоненты прекрасно справляются с последствиями минусовой температуры.



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Еще один, казалось бы, проверенный способ подобрать идеальный подарок — попросить помощи у консультанта в косметическом магазине. Анастасия считает, что в одиночку такая тактика не работает.

— Консультант — это эксперт, но, как правило, не в сфере красоты, а в вопросах ассортимента конкретной торговой точки, — поясняет она. — Да, он лучше вас знает, что можно приобрести в определенном магазине. Но если вы сами не в курсе, какой у получателя тип кожи или волос, что именно он любит, консультант вряд ли поможет. Максимум — подскажет какой-то универсальный, но вовсе не идеальный вариант в заданном ценовом диапазоне.

Именно поэтому перед походом в магазин косметики стоит определиться хотя бы с типом средства. А уже после этого просить помощи у продавца.

— Вы даете четкий запрос: «Нужна увлажняющая маска» — и вам предлагают несколько конкретных продуктов, а не все, что есть на полках, — моделирует ситуацию специалист. — Такой подход экономит время и повышает шансы угадать с подарком.



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Главные правила: поговорите с получателем о том, чего он хочет;

изучите соцсети человека и полки в его ванной;

приходите в магазин подготовленным: заранее подумайте, какой тип средств вам нужен;

если возможности всё разузнать нет, дарите универсальные и подходящие по сезону средства: например, кремы для рук и тела.

Средства, которые лучше не дарить

Наравне со списком удачных презентов Анастасия обозначила и те, которые дарить не стоит.

— Не покупайте антицеллюлитные средства (в том числе и щетки), шампуни против перхоти или выпадения волос, кремы от акне, — настаивает эксперт. — Никто не любит, когда акцентируют внимание на его недостатках. Подарок должен приносить радостные эмоции, а не заставлять думать о неидеальной коже.

Кроме того, отмечает специалист, такие средства могут не только обидеть, но и навредить.

— Например, в антицеллюлитные кремы добавляют часто добавляют ментол, перец и другие термоактивные компоненты, — поясняет Анастасия. — Такие средства противопоказаны людям с варикозным расширением вен, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гиперчувствительностью или же склонностью к куперозу. Поэтому дарить их можно лишь в одном случае: если вас об этом попросили.





Что еще лучше исключить из списка потенциальных презентов? По мнению косметика — все средства с яркой парфюмерной отдушкой.

— Вы можете не знать, что у вашей подруги чувствительная, склонная к аллергии кожа, — уточняет рекомендацию специалист. — А между тем, отдушка — один из самых опасных для такой кожи компонентов. Поэтому, к примеру, скрабам с ароматом шоколада и кремам с выраженным запахом жасмина лучше сказать «нет».

Также под запретом продукты с высоким содержанием активных компонентов — кислот, ретинола, витамина С.

— Подобные средства сейчас очень популярны, но не каждому они нужны и подходят, — замечает Анастасия. — Кроме того, косметика с этими компонентами должна вводиться в уход постепенно: сначала мы используем продукты с низким процентным содержанием, потом увеличиваем «дозу», потом меняем одни средства на другие — строго по определенной схеме. Если вы не знаете, что именно нужно получателю подарка, пройдите мимо подобных средств.

Главные правила: не покупайте подарки, которые говорят о недостатках получателя;

исключите средства с яркой парфюмерной отдушкой;

избегайте косметики с высоким содержанием активных компонентов: например, кислот.

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