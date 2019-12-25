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Хотим сделать свой нормандский формат – президент Грузии

26.12.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузия хотела бы решать проблему оккупированных территорий Абхазии и Южной Осети с помощью посредничества, похожего на нормандский формат. Об этом Первому каналу Грузии сообщила глава государства Саломе Зурабишвили.




"Если появится такая возможность, то это может быть наподобие нормандского формата, в котором Грузия была бы представлена вместе со своими партнерами, так как нам не под силу вести переговоры в одиночку", - сказала она.

По словам президента, для эффективных переговоров Грузии нужна поддержка, чтобы не оказаться в неравной ситуации. Поэтому, считает она, и Украина участвует в подобном формате, а не входит в прямые отношения с агрессором.

Зурабишвили также добавила, что неоднократно напоминала президенту Франции Эмманнюэлю Макрону о необходимости упомянуть вопрос Грузии на встрече в нормандском формате.

8 августа 2008 года Россия вторглась на территорию Грузию, когда Тбилиси пытался восстановить конституционный правопорядок в Южной Осетии. В результате это регион, а также Абзахия были оккупированы. 
26 августа 2008 года РФ признала независимость самопровозглашенных республик.
 
 
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Грузия хотела бы решать проблему оккупированных территорий Абхазии и Южной Осети с помощью посредничества, похожего на нормандский формат. Об этом Первому каналу...
 
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