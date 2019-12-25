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Нетаньяху эвакуировали с митинга из-за ракеты

26.12.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военные Израили зафиксировали очередной запуск ракеты из сектора Газа, снаряд был перехвачен системой ПВО.



Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) Железный купол перехватила ракету, запущенную из сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля в Twitter 25 декабря.
 
Отмечается, что она была направлена на граждан Израиля во время празднования Хануки. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге страны.
 
В это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге партии Ликуд. Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.
 
Позже Нетаньяху вернулся на сцену и продолжил выступление.
 
"Те, кто произвел пуски ракет в прошлый раз, больше не с нами. И тот, кто стрелял сейчас, лучше начните паковать свои вещи", – заявил премьер Израиля.
 
 
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Военные Израили зафиксировали очередной запуск ракеты из сектора Газа, снаряд был перехвачен системой ПВО.
 
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