В деревне Речицкого района Volkswagen насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе Volkswagen насмерть сбил женщину. ДТП произошло 24 декабря примерно в 20.00 на улице Советской в деревне Жмуровка.



Фото: ГАИ ОВД Речицкого райисполкома

По одной из версий — водитель не заметил идущую по краю дороги женщину, по другой — пешеход неожиданно бросилась под колеса проезжавшего авто. От полученных травм она погибла на месте.

Известно, что женщина была без фликера. Следователи проводят проверку.