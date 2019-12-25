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В деревне Речицкого района Volkswagen насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе Volkswagen насмерть сбил женщину. ДТП произошло 24 декабря примерно в 20.00 на улице Советской в деревне Жмуровка.
По одной из версий — водитель не заметил идущую по краю дороги женщину, по другой — пешеход неожиданно бросилась под колеса проезжавшего авто. От полученных травм она погибла на месте.
Известно, что женщина была без фликера. Следователи проводят проверку.
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ДТП произошло 24 декабря примерно в 20.00 на улице Советской в деревне Жмуровка.
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