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В деревне Речицкого района Volkswagen насмерть сбил женщину

26.12.2019 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе Volkswagen насмерть сбил женщину. ДТП произошло 24 декабря примерно в 20.00 на улице Советской в деревне Жмуровка.


Фото: ГАИ ОВД Речицкого райисполкома

По одной из версий — водитель не заметил идущую по краю дороги женщину, по другой — пешеход неожиданно бросилась под колеса проезжавшего авто. От полученных травм она погибла на месте.

Известно, что женщина была без фликера. Следователи проводят проверку.

 
 
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ДТП произошло 24 декабря примерно в 20.00 на улице Советской в деревне Жмуровка.
 
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