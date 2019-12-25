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Первое место в областном конкурсе «Ветеранское подворье» занял житель Снова

26.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В отделении обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Несвижского РТЦСОН прошло чествование жителя аг.Снов Дмитрия Ивановича Трапезникова, который занял первое место в областном конкурсе «Ветеранское подворье» в номинации «От природы — материал, от мастера — талант». Праздничное мероприятие проводилось совместно Несвижским РТЦСОН и Несвижским районным советом ветеранов.

 На своем участке Дмитрий Иванович создает невероятно интересные скульптуры из дерева. Где-то в человеческий рост, а где-то даже больше. Все эти образы — яркие, вызывающие улыбку частички деревенской жизни.

— Конечно, стругать скульптуры тяжело, особенно большие — поделился народный умелец. — Меня привлекает тема деревенской жизни, которую я стараюсь воссоздать в своих работах.

Много персонажей высечено мастером, но еще больше — в воображении. Главное, признался Дмитрий Трапезников, чтобы были силы воплотить их в жизнь.

С теплыми пожеланиями к Дмитрию Ивановичу обратился председатель Несвижского районного совета ветеранов Геннадий Пашковский. Он  поздравил мастера на все руки Дмитрия Ивановича и его музу — жену Леонилу Михайловну — с победой в конкурсе, вручил им букет цветов и памятный подарок.

Также поздравил народного умельца хор ветеранов «Оптимисты», исполнив несколько красивых песен под аккомпанемент баяниста Александра Гапановича.

Поблагодарила Дмитрия Ивановича за талант, которым он делится с окружающими, и одна из посетительниц отделения дневного пребывания для людей пожилого возраста Анна Иосифовна Ярмолинская, пожелав виновнику торжества здоровья, счастья и осуществления еще многих его задумок.

Первое место в областном конкурсе «Ветеранское подворье» занял житель Снова

Председатель Несвижского районного совета ветеранов Геннадий Пашковский, победитель одной из номинаций областного конкурса «Ветеранское подворье» Дмитрий Трапезников, его жена Леонила Трапезникова и ответственный секретарь районного совета ветеранов Леокадия Чурак

Неонила ЛЮБАНЕЦ

 


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В отделении обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Несвижского РТЦСОН прошло чествование жителя аг.Снов Дмитрия Ивановича Трапезникова,...
 
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