Первое место в областном конкурсе «Ветеранское подворье» занял житель Снова

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В отделении обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Несвижского РТЦСОН прошло чествование жителя аг.Снов Дмитрия Ивановича Трапезникова, который занял первое место в областном конкурсе «Ветеранское подворье» в номинации «От природы — материал, от мастера — талант». Праздничное мероприятие проводилось совместно Несвижским РТЦСОН и Несвижским районным советом ветеранов.

На своем участке Дмитрий Иванович создает невероятно интересные скульптуры из дерева. Где-то в человеческий рост, а где-то даже больше. Все эти образы — яркие, вызывающие улыбку частички деревенской жизни.

— Конечно, стругать скульптуры тяжело, особенно большие — поделился народный умелец. — Меня привлекает тема деревенской жизни, которую я стараюсь воссоздать в своих работах.

Много персонажей высечено мастером, но еще больше — в воображении. Главное, признался Дмитрий Трапезников, чтобы были силы воплотить их в жизнь.

С теплыми пожеланиями к Дмитрию Ивановичу обратился председатель Несвижского районного совета ветеранов Геннадий Пашковский. Он поздравил мастера на все руки Дмитрия Ивановича и его музу — жену Леонилу Михайловну — с победой в конкурсе, вручил им букет цветов и памятный подарок.

Также поздравил народного умельца хор ветеранов «Оптимисты», исполнив несколько красивых песен под аккомпанемент баяниста Александра Гапановича.

Поблагодарила Дмитрия Ивановича за талант, которым он делится с окружающими, и одна из посетительниц отделения дневного пребывания для людей пожилого возраста Анна Иосифовна Ярмолинская, пожелав виновнику торжества здоровья, счастья и осуществления еще многих его задумок.





Председатель Несвижского районного совета ветеранов Геннадий Пашковский, победитель одной из номинаций областного конкурса «Ветеранское подворье» Дмитрий Трапезников, его жена Леонила Трапезникова и ответственный секретарь районного совета ветеранов Леокадия Чурак

Неонила ЛЮБАНЕЦ