Александр Глеб снялся в клипе Вадима Галыгина

Сюжет ролика рассказывает, как Галыгин выбирается в лес за елочкой для сына. Там он встречается с брюнеткой (артистка Яна Кошкина), которая идёт вместе с ним. При себе девушка несёт несколько бутылок водки.





На выходе из леса пару останавливает лесник, роль которого исполнил футболист Александр Глеб.