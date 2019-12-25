ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Глеб снялся в клипе Вадима Галыгина

26.12.2019 09:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комик Вадим Галыгин 25 декабря презентовал новый клип на свою песню. Она так и называется — "Новогодняя", передает "Еврорадио".



Сюжет ролика рассказывает, как Галыгин выбирается в лес за елочкой для сына. Там он встречается с брюнеткой (артистка Яна Кошкина), которая идёт вместе с ним. При себе девушка несёт несколько бутылок водки.

На выходе из леса пару останавливает лесник, роль которого исполнил футболист Александр Глеб.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комик Вадим Галыгин 25 декабря презентовал новый клип на свою песню. Она так и называется — "Новогодняя", передает "Еврорадио".
 
Новости дня
Новости разные
 
Припять обзавелась новогодней ёлкой, первой после аварии на ЧАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика