СМИ: Госсекретарь США Помпео планирует посетить Беларусь в январе 2020 года

Источник материала: Ежедневник





Госсекретарь США Майкл Помпео возможно посетит Беларусь в январе следующего года. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Официальные лица США говорят, что госсекретарь Майкл Помпео, как ожидается, последует его (бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона – ред.) примеру и в январе посетит Минск", - пишет издание Foreign Policy со ссылкой на неназванных официальных лиц в США.

Больше 25 лет в Беларусь не приезжали американские чиновники выше рангом, чем советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который был в Минске с визитом в конце августа текущего года. Через него белорусский президент передал подарки Дональду и Мелании Трамп и назвал этот визит историческим.

В сентябре Минск также посещал замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда стороны объявили, что приняли решение о восстановлении диппредставительства между странами на уровне послов.