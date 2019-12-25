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СМИ: Госсекретарь США Помпео планирует посетить Беларусь в январе 2020 года

26.12.2019 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

СМИ: Госсекретарь США Помпео планирует посетить Беларусь в январе 2020 года

Госсекретарь США Майкл Помпео возможно посетит Беларусь в январе следующего года. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Официальные лица США говорят, что госсекретарь Майкл Помпео, как ожидается, последует его (бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона – ред.) примеру и в январе посетит Минск", - пишет издание Foreign Policy со ссылкой на неназванных официальных лиц в США.

Больше 25 лет в Беларусь не приезжали американские чиновники выше рангом, чем советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который был в Минске с визитом в конце августа текущего года. Через него белорусский президент передал подарки Дональду и Мелании Трамп и назвал этот визит историческим.

В сентябре Минск также посещал замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда стороны объявили, что приняли решение о восстановлении диппредставительства между странами на уровне послов.

 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь США Майкл Помпео возможно посетит Беларусь в январе следующего года. Официального подтверждения этой информации пока нет.
 
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