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Хозяйка поцеловала кота, но кот был против: просто посмотрите на его реакцию!
Источник материала: Tut.by
Домашние животные по-разному реагируют на «приставания» своих хозяев. Нравится это далеко не всем, и иногда реакция может быть неожиданной. Так случилось и на этом видео: только взгляните, как обычный кот отреагировал на попытки хозяйки его поцеловать!
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Иногда реакция может быть неожиданной!
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