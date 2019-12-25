Хозяйка поцеловала кота, но кот был против: просто посмотрите на его реакцию!

Источник материала: Tut.by

Домашние животные по-разному реагируют на «приставания» своих хозяев. Нравится это далеко не всем, и иногда реакция может быть неожиданной. Так случилось и на этом видео: только взгляните, как обычный кот отреагировал на попытки хозяйки его поцеловать!