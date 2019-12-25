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«Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год
Источник материала: СТВ
Осталось совсем немного до грандиозного праздника зимы – Нового года. 2020 год Крысы будет високосным. Для некоторых этот факт стал основополагающим при выборе планов на будущее. В астрологических прогнозах разбираемся в программе «Минск и минчане».
Многие считают, что в этот год категорически не стоит начинать новые отношения, строить бизнес, а уж тем более – играть свадьбу. Однако есть и те, кто готов смело шагать навстречу грядущим событиям, невзирая на предрассудки.
Несмотря на мистику, окутавшую злополучный год, всему есть вполне логичное объяснение. 1 января 45 года до н.э. римский император Гай Юлий Цезарь ввёл календарь, по которому год равнялся 365 суткам и 6 часам. Чтобы выровнять шестичасовое смещение, было решено каждые четыре года добавлять один дополнительный день в феврале. Такой год и назвали високосным.
Многие века астрологи пугали людей несчастьями и бедами, пророча в это время болезни, нищету и разлуку. Однако современные звёздные знатоки придерживаются совершенно иных взглядов.
Астрологи вынесли утешительный вердикт: всё зависит от фазы луны, в которой она сейчас находится – именно этот фактор и влияет на судьбу. У каждого знака Зодиака есть свои особенности, и, если правильно прочитать звёздную карту, можно узнать, что сулит год.
Астрологи уверяют: нужно опасаться не високосного года, а «Ока Луны» – именно оно приносит людям беды и несчастья.
Перед тем как вступить в новый жизненный цикл, многие спешат обратиться за помощью к звёздам: именно они подскажут верный путь. Пришло время узнать, кому небесные светила уготовили удачу в предстоящем году.
Также астрологи считают, что предстоящий год станет благополучным не только для людей, но и для страны, в целом. Специалисты пророчат перемены в лучшую сторону и крепкий старт на пути к новым целям!
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«Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год
Осталось совсем немного до грандиозного праздника зимы – Нового года. 2020 год Крысы будет високосным. Для некоторых этот факт стал основополагающим при выборе...
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