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«Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год

26.12.2019 11:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Осталось совсем немного до грандиозного праздника зимы – Нового года. 2020 год Крысы будет високосным. Для некоторых этот факт стал основополагающим при выборе планов на будущее. В астрологических прогнозах разбираемся в программе «Минск и минчане».

«Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год

Многие считают, что в этот год категорически не стоит начинать новые отношения, строить бизнес, а уж тем более – играть свадьбу. Однако есть и те, кто готов смело шагать навстречу грядущим событиям, невзирая на предрассудки.

«Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год

Минчане:
Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно!
Не нужно начинать в високосный год свой бизнес.
Вообще, не обращаю внимания – високосный год или не високосный. Единственное, что в феврале на один день больше.
В високосный год нельзя делать ремонт и строительство.
Почему високосный год должен быть плохим? Год хороший!

Несмотря на мистику, окутавшую злополучный год, всему есть вполне логичное объяснение. 1 января 45 года до н.э. римский император Гай Юлий Цезарь ввёл календарь, по которому год равнялся 365 суткам и 6 часам. Чтобы выровнять шестичасовое смещение, было решено каждые четыре года добавлять один дополнительный день в феврале. Такой год и назвали високосным.

Многие века астрологи пугали людей несчастьями и бедами, пророча в это время болезни, нищету и разлуку. Однако современные звёздные знатоки придерживаются совершенно иных взглядов.

«Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год

Анастасия Паскевич, астролог:
Большинство людей ждут чего-то страшного от високосного года – наверное, это, скорее всего, это совпадение. Само упоминание о нем заставляет напрячься и ожидать чего-то особенного.

Астрологи вынесли утешительный вердикт: всё зависит от фазы луны, в которой она сейчас находится – именно этот фактор и влияет на судьбу. У каждого знака Зодиака есть свои особенности, и, если правильно прочитать звёздную карту, можно узнать, что сулит год.

Анастасия Паскевич:
Следующий год, на самом деле, богат астрологическими событиями, которые, безусловно, заденут всех, независимо от знаков Зодиака. Мы говорим о периоде Марса. Сильно больших изменений мы не сможем заметить. Если мы будем говорить о циклах в 33 года, 13, 20 лет – те циклы, которые начинаются в будущем году.

«Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год

Астрологи уверяют: нужно опасаться не високосного года, а «Ока Луны» – именно оно приносит людям беды и несчастья.

Анастасия Паскевич:
Вот когда нельзя жениться, так это в период ретроградной Венеры. А мы как раз в следующем году будем переживать, в том числе и период этой ретроградной Венеры. То есть она пятится назад и возвращает какие-то события в отношениях. Если вы рискнете зарегистрировать брак, то с большей вероятностью возникнут какие-то вопросы к партнеру.

Перед тем как вступить в новый жизненный цикл, многие спешат обратиться за помощью к звёздам: именно они подскажут верный путь. Пришло время узнать, кому небесные светила уготовили удачу в предстоящем году.

Анастасия Паскевич:
До 26 декабря мы будем переживать солнечное затмение. И это затмение затронет и Козерогов. В большей части это коснется тех, кто родился 24 -27 декабря, 23-26 марта – это Овны, 24-27 июня – Раки и 23- 26 сентября – Весы. Родившимся в эти даты можно ожидать каких-то перемен.

«Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год

Также астрологи считают, что предстоящий год станет благополучным не только для людей, но и для страны, в целом. Специалисты пророчат перемены в лучшую сторону и крепкий старт на пути к новым целям!

Анастасия Паскевич:
29 декабря Беларусь вступает в возраст зрелости. Декларация о независимости Беларуси была принята 27 июля 1991 года. В астрологии есть такое понятие, как возвращение Сатурна. Сатурн сам по себе – это планета кармы, можно сказать, высший судья.

Люди в материале: Анастасия Паскевич
 
Теги: Минск
 
 
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Осталось совсем немного до грандиозного праздника зимы – Нового года. 2020 год Крысы будет високосным. Для некоторых этот факт стал основополагающим при выборе...
 
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